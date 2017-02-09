«Бусто Арсицио» и «Казальмаджоре» выиграли первые матчи 1/8 финала Кубка ЕКВ
8 февраля был сыгран ряд первых матчей 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских команд.
В частности, итальянский «Бусто Арсицио» обыграл белорусскую «Минчанку» со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:17).
Кубок ЕКВ. Женщины. 1/8 финала. Первые матчи
«Лодзь» (Польша) — «Канны» (Франция) — 3:0 (25:20, 26:24, 25:18).
«Штутгарт» (Германия) — «Простеёв» (Чехия) — 3:0 (25:16, 25:17, 25:14).
«Казальмаджоре» (Италия) — ХПК (Финляндия) — 3:0 (25:18, 25:18, 25:17).
«Бусто Арсицио» (Италия) — «Минчанка» (Беларусь) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:17).
Ответные матчи 1/8 финала пройдут
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