«Бурса» и «Шверинер» вышли в четвертьфинал женского Кубка Вызова

В первом матче турецкая команда на выезде обыграла словацкую «Славию» со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:15). В ответной встрече «Бурса» оказалась сильнее в четырёх партиях — 3:1 (25:13, 25:14, 23:25, 25:22).



Немецкий «Шверинер», в первом матче обыгравший финскую «Кангасалу» со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:20), во второй встрече также победил в трёх сетах — 3:0 (25:21, 25:16, 25:20).



В четвертьфинале «Бурса» сыграет с победителем противостояния «Логроньо» (Испания) — «Шарлеруа» (Бельгия), а «Шверинер» встретится либо с «Нёвшателем» (Швейцария), либо с АЕЛ (Кипр).