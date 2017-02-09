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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28714019/
9 февраля 2017, 11:34 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Бурса» и «Шверинер» вышли в четвертьфинал женского Кубка Вызова

Турецкая «Бурса» вышла в четвертьфинал Кубка Вызова среди женских команд.

В первом матче турецкая команда на выезде обыграла словацкую «Славию» со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:15). В ответной встрече «Бурса» оказалась сильнее в четырёх партиях — 3:1 (25:13, 25:14, 23:25, 25:22).

Немецкий «Шверинер», в первом матче обыгравший финскую «Кангасалу» со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:20), во второй встрече также победил в трёх сетах — 3:0 (25:21, 25:16, 25:20).

В четвертьфинале «Бурса» сыграет с победителем противостояния «Логроньо» (Испания) — «Шарлеруа» (Бельгия), а «Шверинер» встретится либо с «Нёвшателем» (Швейцария), либо с АЕЛ (Кипр).
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