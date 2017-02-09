Стояновский/Ярзуткин победили бразильцев на этапе Мирового тура по бич-волею в США

Матч группы A, прошедший в среду, завершился со счетом 2−1 (14:21, 21:17, 15:12) в пользу россиян. В первой встрече Стояновский и Ярзуткин проиграли австрийцам Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту — 0−2 (14:21, 22:24).

В группе B россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников победили поляков Мариуша Пруделя и Каспера Куявяка — 2−0 (21:14, 21:16) и американцев Шона Розенталя и Тревора Крэбба — 2−1 (21:13, 19:21, 15:8).

У женщин россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова во встрече группы G обыграли бразильянок Элизе Майю и Таяну Лиму — 2−1 (17:21, 21:17, 20:18). Анастасия Барсук и Евгения Уколова в матче группы H уступили чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой — 0−2 (16:21, 12:21).