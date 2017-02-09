«Пляжницы» Бирлова и Макрогузова победили бразильянок на турнире в США
В
Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу.
На старте группового этапа в квартете G россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одолели бразильянок Элизе Майю и Тайяну Лиму со счётом 2:1 (17:21, 21:17, 20:18).
В группе H Анастасия Барсук и Евгения Уколова в двух сетах уступили чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой со счётом 0:2 (16:21, 12:21).
Турнир в
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