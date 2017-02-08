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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28709205/
8 февраля 2017, 21:28 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Енисей» разгромил «Марину Каштелу» и вышел в четвертьфинал Кубка вызова

Волейболистки «Енисея» вышли в четвертьфинал Кубка вызова.

В ответном матче 1/8 финала красноярская команда на выезде в трёх партиях разгромила хорватский клуб «Марина Каштела». Преимущество россиянок было столь велико и очевидно, что в третьей партии хозяйки площадки сумели набрать лишь пять очков. Самым результативным игроком матча стала Ирина Кузнецова из «Енисея», набравшая 17 очков.

Первый матч также закончился победой «Енисея» в трёх партиях. В ¼ финала «Енисей» сыграет с чешской «Остравой».

Кубок вызова. Женщины. 1/8 финала. Ответный матч

«Марина Каштела» (Хорватия) — «Енисей» (Россия) — 0:3 (21:25, 18:25, 5:25).
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