Волейболистки «Динамо» (Казань) обыграли «Бимал-Единство» в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Встреча в Казани закончилась со счетом 3−0 (25:12, 25:11, 25:17) в пользу «Динамо».

В первой партии «Динамо» не позволило соперницам поднять голову. Элица Василева сделала счет 11:3, Ирина Воронкова отправила команды на технический перерыв при счете 16:6. «Бимал-Единство» с трудом набрал 10 очков, и о большем гостям было сложно мечтать.

Во второй партии боснийки повели со счетом 3:0, но «Динамо» даже после выхода на площадку запасных игроков не оставило шансов соперницам. Ольга Бирюкова сделала счет 12:5, а в итоге гости набрали даже меньше очков, чем в первом сете — 25:11.

Самым напряженным получился третий сет. «Бимал-Единство» повел со счетом 9:7 после блок-аута Воронковой, но затем «Динамо» уменьшило количество собственных ошибок, и у гостей стало мало что получаться.

Ответная игра пройдет на площадке боснийской команды 22 февраля.