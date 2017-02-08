Первый транш пойдет на долги перед текущим персоналом ВК «Динамо» (Краснодар)

Алексеенко 31 января на встрече с мужской и женской командами «Динамо», испытывающего финансовые проблемы, заявил, что к 10 февраля компания «Черномортранснефть» переведет краснодарскому клубу транш в размере 70 миллионов рублей, а компания «Роснефть» сообщит сроки выплаты средств позднее. По словам вице-губернатора, задолженность клуба только по зарплате составляет 275 миллионов рублей.

«Во вторник перед нашим матчем Лиги чемпионов вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил команде, что дело продвигается, все будет хорошо. Сейчас все дело в технических вопросах. Мы ждем, пока никаких денег не поступало. Просили еще подождать. От “Черномортранснефти” обещали средства в ближайшие сроки. Мы поинтересовались, как будет происходить распределение (первого транша). Он ответил нам, что первая задача — обеспечение зарплатой нынешних сотрудников клуба», — сказала Гендель.

«От “Роснефти” средства ожидаются позже. Точные сроки не могут назвать. Но вроде все одобрено уже и подписано. Если честно, эти новости обнадежили нас. Приятно, что вице-губернатор пришел к нам перед игрой и рассказал, какая сейчас ситуация», — добавила собеседница агентства.

Волейболисты краснодарского «Динамо» 28 января бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание к многомесячным долгам по зарплате, а днем позже по той же причине уже волейболистки краснодарского клуба не вышли на игру суперлиги с казанским «Динамо».