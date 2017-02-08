Первый транш пойдет на долги перед текущим персоналом ВК «Динамо» (Краснодар)
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил краснодарскому волейбольному клубу «Динамо», что основной задачей при поступлении первого транша является обеспечение зарплатой нынешних сотрудников клуба, заявила агентству «Р-Спорт» блокирующая Елена Гендель.
Алексеенко 31 января на встрече с мужской и женской командами «Динамо», испытывающего финансовые проблемы, заявил, что к 10 февраля компания «Черномортранснефть» переведет краснодарскому клубу транш в размере 70 миллионов рублей, а компания «Роснефть» сообщит сроки выплаты средств позднее. По словам
«Во вторник перед нашим матчем Лиги чемпионов
«От “Роснефти” средства ожидаются позже. Точные сроки не могут назвать. Но вроде все одобрено уже и подписано. Если честно, эти новости обнадежили нас. Приятно, что
Волейболисты краснодарского «Динамо» 28 января бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание к многомесячным долгам по зарплате, а днем позже по той же причине уже волейболистки краснодарского клуба не вышли на игру суперлиги с казанским «Динамо».
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