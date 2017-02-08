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8 февраля 2017, 19:28 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Уралочки» на выезде проиграли «Эджзаджибаши» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области потерпели поражение от турецкого «Эджзаджибаши» в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

МОСКВА 8 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Волейболистки <span class=error>Уралочки</span>-<span class=error>НТМК</span> из Свердловской области потерпели поражение от турецкого Эджзаджибаши в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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Игра группы D, прошедшая в среду в Стамбуле, закончилась со счетом 3−1 (25:16, 26:24, 25:27, 25:16) в пользу хозяек площадки. Игра продолжалась 1 час 43 минуты. Доигровщица «Эджзаджибаши» россиянка Татьяна Кошелева набрала 13 очков. В составе «Уралочки» самой результативной стала Ксения Парубец — в ее активе 26 баллов.

«Эджзаджибаши» заработал 10 очков и вышел на первое место в группе. «Уралочка-НТМК» с 3 баллами расположилась на третьей строчке.

В следующем туре 22 февраля «Уралочка-НТМК» в гостях сыграет с немецким «Дрезднером», а «Эджзаджибаши» в этот же день встретится с другим стамбульским клубом — «Вакифбанком».
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