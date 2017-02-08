ВФВ не исключает появления клубов из Швейцарии и Азербайджана в суперлиге

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В сезоне-2016/17 в суперлиге чемпионата России по волейболу среди женских команд выступают десять российских клубов. Ранее в мужской суперлиге выступали харьковский «Локомотив», минский «Строитель» и солигорский «Шахтер».

«Мы ведем предварительные переговоры с двумя командами из Азербаджана и швейцарским “Волеро” по поводу их участия в суперлиге в следующем сезоне. Вопрос пока прорабатывается, так как много деталей, касающихся календаря и участия команд в еврокубках. Но хотелось бы видеть “Рабиту”, “Азеррейл” и “Волеро” в числе участников следующего сезона», — сказал Фадеев по телефону.