ВФВ не исключает появления клубов из Швейцарии и Азербайджана в суперлиге
КАЗАНЬ, 8 фев —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Швейцарский «Волеро» и две женские команды из Азербайджана могут стать участниками российской суперлиги в следующем сезоне, заявил агентству «Р-Спорт» куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.
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В сезоне-2016/17 в суперлиге чемпионата России по волейболу среди женских команд выступают десять российских клубов. Ранее в мужской суперлиге выступали харьковский «Локомотив», минский «Строитель» и солигорский «Шахтер».
«Мы ведем предварительные переговоры с двумя командами из Азербаджана и швейцарским “Волеро” по поводу их участия в суперлиге в следующем сезоне. Вопрос пока прорабатывается, так как много деталей, касающихся календаря и участия команд в еврокубках. Но хотелось бы видеть “Рабиту”, “Азеррейл” и “Волеро” в числе участников следующего сезона», — сказал Фадеев по телефону.
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