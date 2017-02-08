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8 февраля 2017, 9:36 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» Величко и Сиволап проиграли в квалификации турнира в США

В Форт-Лодердейле (США) стартовал турнир категории «Мэйджор» по пляжному волейболу.

В первом раунде квалификации россияне Игорь Величко и Максим Сиволап в упорной борьбе проиграли немцам Джонатану Эрдманну и Армину Доллингеру со счётом 1:2 (25:23, 20:22, 17:19) и не смогли пробиться в основную сетку соревнований.

С группового этапа стартуют российские дуэты Вячеслав Красильников / Никита Лямин и Олег Стояновский / Артём Ярзуткин. Турнир завершится 12 февраля.
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