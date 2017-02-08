«Пляжники» Величко и Сиволап проиграли в квалификации турнира в США

В первом раунде квалификации россияне Игорь Величко и Максим Сиволап в упорной борьбе проиграли немцам Джонатану Эрдманну и Армину Доллингеру со счётом 1:2 (25:23, 20:22, 17:19) и не смогли пробиться в основную сетку соревнований.



С группового этапа стартуют российские дуэты Вячеслав Красильников / Никита Лямин и Олег Стояновский / Артём Ярзуткин. Турнир завершится 12 февраля.