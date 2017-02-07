Краснодар без денег и Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Женщины.

ДИНАМО Кр — ДИНАМО М — 0:3 (19:25, 22:25, 25:27).

7 февраля. Краснодар. Дворец спорта «Олимп»

Краснодарское «Динамо» продолжает играть, несмотря на финансовый кризис в клубе. Во вторник кубанские волейболистки во второй раз в турнире встретились с московским «Динамо» и потерпели новое поражение. Шансы на выход из группы для них малы — для этого нужно как минимум выиграть оставшиеся встречи, и надеяться, на неудачные выступления их ближайшего соперника — «Волеро». Столичный клуб, напротив, проходит европейский турнир без единого поражения и теперь очевидно выйдет в «Раунд 6».

ЛЕГКАЯ ПОБЕДА МОСКВИЧЕК

С первых минут встречи московские волейболистки ушли вперед и получили комфортное преимущество в пять-шесть очков. В начале встречи столичный клуб отлично играл в защите и практически не допускал ошибок, в отличие от краснодарских оппоненток, которые часто ошибались на блоке.

Тем не менее, к концовке партии краснодарским волейболисткам удалось найти слабое место в команде соперников. Если вспомнить последний матч московского «Динамо» против «Енисея», были очевидные проблемы на приеме у Яны Щербань. В этот раз ошибки снова проявились и краснодарские волейболистки заставили Щербань только в первом сете 11 раз принять мяч. В итоге отставание удалось подсократить до двух очков (19:21), но высокие подачи на Де Ла Круз не оставили шансов кубанскому клубу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Реванша не получилось, Московское «Динамо» снова сильнее!<br>? «Динамо» (Краснодар) – «Динамо» (Москва) 0:3 (19:25, 22:25, 25:27) <a href="https://t.co/MDoKkqiAYO">pic.twitter.com/MDoKkqiAYO</a></p>— VLDinamo (@DinamoOfficial) <a href="https://twitter.com/DinamoOfficial/status/829022004321849345">7 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сценарий второй партии сильно напоминал первый. К середине преимущество московского «Динамо» вновь было около пяти очков. Они отлично играли на блоке, прекрасно работали на подстраховке, краснодарский клуб выручали атаки из четвертой зоны. Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков пытался менять игру своей команды, часто делал замены, ненадолго помогало. К середине второго сета его подопечные подсократили отставание на своей подаче, но затем вновь начались бессмысленные ошибки и взять партию не удалось.

Настоящая борьба развязалась только в третьем сете. Кубанский клуб разыгрался, волейболистки отлично играли на блоках, да и в защите получалось больше. Обе команды поочередно имели преимущество, но переломным моментом встречи стали судейские решения. При счете 19:17 в пользу кубанской команды судья зафиксировал касание сетки. Главному тренеру краснодарской команды это решение показалось спорным, за разговоры он получил предупреждение. Под концовку партии при равном счете судья вновь зафиксировал нарушение в пользу москвичек и отдал им подачу. В равной борьбе со счетом 25:27 московское «Динамо» выиграло третью партию и во второй раз обыграло одноименный краснодарский клуб в Лиге чемпионов.

ФИНАНСОВОЕ БОЛОТО

В первый раз женские клубы «Динамо» из Краснодара и Москвы встречались в Лиге чемпионов 25 января. Игра проходила в столице и в пятисетовой упорной борьбе москвички оказались сильнее. После этого мужская и женская команды краснодарского «Динамо» бойкотировали игры в Суперлиги: клуб не выплачивает им зарплаты с июля прошлого года.

— Это была разовая акция, — заявлял главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков. — Мы хотим играть дальше.

Пока финансовая ситуация в Краснодаре не изменилась. Клуб все больше залазит в долги, многие контрагенты уже отчаялись получить деньги и обращаются в суды.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQOB3uOlg0S/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В матче Лиги чемпионов между двумя Динамо победила дружба... Хотя нет. Московское Динамо, все же, сильнее ;) @dinamogram</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Dinamo Moscow volleyball club (@vldinamo) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-07T17:44:16+00:00">Feb 7, 2017 at 9:44am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В скором времени кубанскому клубу будет негде играть. Еще в декабре прошлого года суд обязал «Динамо» выплатить почти 7 миллионов рублей «Дворцу спорта Олимп». Клуб подал апелляцию на это решение, по всей видимости, чтобы затянуть процесс. На прошлой неделе «Олимп» подал ходатайство на принятие обеспечительных мер по иску. То есть попросил суд арестовать расчетный счет и имущество клуба на сумму долга. Ходатайство удовлетворено не было, но если долг перед «Олимпом» будет расти, то команду могут просто выгнать с площадки.