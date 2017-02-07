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7 февраля 2017, 22:14 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Принцип формирования состава участников мужского клубного ЧМ будет изменён

Международная федерация волейбола объявила об изменениях при формировании состава участников мужского клубного чемпионата мира, который пройдёт в Польше с 11 по 17 декабря 2017 года.

В соревнованиях примут участие победители континентальных чемпионатов Южной Америки, Азии и Европы, чемпион Польши, а также победители национальных чемпионатов двух лучших стран в рейтинге FIVB на 31 декабря 2016 года. Напомним, что на данный момент в рейтинге FIVB лидирует сборная Бразилии, а на второй позиции располагается Польша.

Кроме того, в клубном чемпионате мира выступят два обладателя wild card, которые определятся позднее.
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