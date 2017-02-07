Принцип формирования состава участников мужского клубного ЧМ будет изменён
Международная федерация волейбола объявила об изменениях при формировании состава участников мужского клубного чемпионата мира, который пройдёт в Польше с 11 по 17 декабря 2017 года.
В соревнованиях примут участие победители континентальных чемпионатов Южной Америки, Азии и Европы, чемпион Польши, а также победители национальных чемпионатов двух лучших стран в рейтинге FIVB на 31 декабря 2016 года. Напомним, что на данный момент в рейтинге FIVB лидирует сборная Бразилии, а на второй позиции располагается Польша.
Кроме того, в клубном чемпионате мира выступят два обладателя wild card, которые определятся позднее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter