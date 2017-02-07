Волейболистки московского «Динамо» победили краснодарское «Динамо» в матче ЛЧ

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Встреча группы В, прошедшая во вторник в Краснодаре, завершилась победой московского клуба со счетом 3−0 (25:19, 25:22, 27:25).

Московская команда одержала четыре победы в четырех играх и возглавляет квартет В. Краснодарское «Динамо» (одна победа, три поражения) идет третьей.

Следующий матч в группе москвички проведут дома 22 февраля против швейцарского «Волеро». Краснодарская команда днем ранее примет румынский клуб «Альба».