Матч «Химика» в волейбольном еврокубке не состоится из-за неявки соперника
Первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) «Химик» — «Визура» не состоится в назначенный срок в связи с неявкой соперника из Сербии, сообщает официальный сайт южненцев.
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Игра должна была состояться в Южном 7 февраля и начатся в 18.00.
Окончательное решение по этому матчу будет принято комиссией по еврокубкам ЕКВ.
Таким образом, следующий матч «Химик» сыграет 11 февраля с тернопольской «Галычанкой» в финале Кубка Украины. Матч начнется в 14.30 в Киеве.
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