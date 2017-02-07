Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28694709/
7 февраля 2017, 19:23 | Игровые: Волейбол | УНИАН

Матч «Химика» в волейбольном еврокубке не состоится из-за неявки соперника

Первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) «Химик» — «Визура» не состоится в назначенный срок в связи с неявкой соперника из Сербии, сообщает официальный сайт южненцев.

Соперник не приехал в город в Одесской области. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра должна была состояться в Южном 7 февраля и начатся в 18.00.

Окончательное решение по этому матчу будет принято комиссией по еврокубкам ЕКВ.

Таким образом, следующий матч «Химик» сыграет 11 февраля с тернопольской «Галычанкой» в финале Кубка Украины. Матч начнется в 14.30 в Киеве.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
07 февраля

Рада приняла закон о создании равных условий для участников телеком-рынка

ВР приняла закон о господдержке получения высшего образования детьми из районов на линии фронта

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу в обход Украины