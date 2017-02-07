Пары новых. «Пляжники» стартуют на тихоокеанском побережье

Все сильнейшие мастера пляжного волейбола собрались в эти дни на тихоокеанском побережье в американском штате Флорида. В Форт-Лодердейле стартует первый в нынешнем сезоне этап Мировой серии. Среди участников — пять российских пар, три из которых начнут борьбу с группового этапа, а двум предстоит пробиваться через квалификацию.



Лучшие по статистике

Почти полгода минуло, как мы последний раз писали о пляжном волейболе. Это были мои репортажи из Рио-де-Жанейро, где все три отечественных дуэта выступили выше всяких похвал, хотя и не завоевали наград. Не случайно и отчётно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола, а следом и Наблюдательный совет ВФВ признали выступление российских пар на Олимпиаде достойным. В отличие от сборных по классическому варианту популярной игры, выступление которых в Бразилии никого не удовлетворило.



Писал уже о судейском беспределе на Копакабане, когда в угоду хозяевам бразильские арбитры внаглую, презрев правила и здравый смысл, затащили в финал итальянскую пару, которая была более удобна бразильскому дуэту, — Константина Семёнова с Владиславом Красильниковым хозяева откровенно побаивались.

Но не писал, что почти по всем техническим показателям наши пляжники были и в самом деле в числе лучших — либо первыми, либо в тройках едва ли не на всех позициях. Тот же Красильников был признан лучшим защитником, а в паре этот дуэт оказался вторым. В командной атаке Никита Лямин и Дмитрий Барсук — первые, другая наша пара — 6-я. А по индивидуальным показателям Лямин — 3-й. В командном блоке Семёнов с Красильниковым — вторые, а Семёнов второй и в личном зачёте. В командной подаче наш первый дуэт на 3-й позиции, а Семёнов второй в индивидуальном зачёте и первый среди подающих по скорости — 102 км/ч. Приятные цифры, не правда ли?



Звёздные категории

За прошедшие полгода ФИВБ поменяла систему проведения Мирового тура, распределив все турниры по категориям, как отели: пятизвёздное соревнование (Форт-Лодердейл, Рим, Пореч, Гштаад и Гамбург) — самое значимое с наибольшим призовым фондом, три четырёхзвёздных (Рио-де-Жанейро, Люцерн и Ольштын), четыре турнира, отмеченных тремя звёздами, среди которых и Москва (29 мая — 4 июня). Кроме того, в календаре 2017 года значится чемпионат мира в Вене с 28 июля по 6 августа и чемпионат Европы в Юрмале с 16 по 20 августа.



Сразу же после Флориды мужчины отправятся в Иран на остров Киш. А потом наступит почти двухмесячный перерыв. Странно, согласитесь. И следующее большое международное соревнование пройдёт только в конце апреля в китайском Сямыне. Последние старты международного сезона состоятся в середине октября в Китае и Таиланде.

Что касается внутрироссийских соревнований, то их на сей раз запланировано больше, и география турниров стала обширнее: Липецк, Рязань, Казань, Самара, Калининград, Анапа, Сочи…



Лица — знакомые, пары — новые

Ну, а теперь о тех, кто сегодня начинает сезон во Флориде. Всё это хорошо известные мастера игр на песке, олимпийские чемпионы и призёры разных лет, неоднократные победители турниров Мирового тура. И начинают они соревнования не с нуля, а с уже имеющимися в активе очковыми запасами за прежние заслуги.



Первыми в этом списке хорошо знакомые по многократным выступлениям на песке в Анапе, Сочи и Москве латыши Янис Смединьш и Александр Самойлов с 3940 очками. Следом бразильский дуэт Алисон и Бруно Шмидт (3780) и американцы Фил Дальхауссер и Николас Луцена (3720).



Согласитесь, и в самом деле крутые и именитые. Причём, что бывает не так часто, все первые номера сохранили свои дуэты в том же виде, что и в предыдущем сезоне. Не изменили себе и пресловутые итальянцы Паоло Николаи и Даньеле Лупо (2740) — девятая позиция.



В основной сетке первого же турнира две отечественных пары. После того, как завершил выступления Барсук и решил попробовать себя в классическом волейболе Семёнов, главный тренер российских мужчин Вячеслав Нирка объединил в один дуэт Красильникова и Лямина (2200). Сегодня это наша реально сильнейшая пара. Они на 14-й позиции. Совсем немного уступают соотечественникам первые олимпийские чемпионы среди молодёжи в Нанкине Олег Стояновский и Артём Ярзуткин (2170).