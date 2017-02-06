Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28683223/
6 февраля 2017, 23:14 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Парубец из «Уралочки» стала лучшим бомбардиром 16-го тура ЧР, набрав 32 очка

Самой результативной волейболисткой 16-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги стала Ксения Парубец из «Уралочки-НТМК», набравшая 32 очка в матче с «Протоном» (2:3), сообщает пресс-служба ВФВ.

Самой результативной волейболисткой 16-го тура чемпионата России среди женских команд <span class=error>Суперлиги</span> стала Ксения <span class=error>Парубец</span> из <span class=error>Уралочки</span>-<span class=error>НТМК</span> набравшая 32 очка в матче с Протоном (2:3) сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>ВФВ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первенство по очкам, набранным на блоке, поделили две волейболистки московского «Динамо» Майя Поляк и Ирина Фетисова, по 7 раз отличившиеся во встрече с «Енисеем» (3:1). Пять эйсов в матче с казанским «Динамо» (3:0) выполнила Олеся Шаравская из «Сахалина».

Бомбардиры
32 — Парубец («Уралочка-НТМК»)
24 — Уаттара («Протон»)
22 — Макарова («Протон»)
18 — Гончарова («Динамо» Москва)
17 — Щербань («Динамо» Москва).

Блок
7 — Поляк («Динамо» Москва)
7 — Фетисова («Динамо» Москва)
6 — Гендель («Динамо» Краснодар)
5 — Гончарова («Сахалин»)
5 — Полякова («Ленинградка»).

Подача
5 — Шаравская («Сахалин»)
4 — Киселева («Метар»)
3 — Бабешина («Уралочка-НТМК»)
3 — Курило («Уралочка-НТМК»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Российские пляжники стартуют в Мировом туре FIVB

С 7 по 12 февраля в Форт-Лодердейле (США) пройдут первые в сезоне-2017 соревнования Мирового тура FIVB по пляжному волейболу. В них примут участие пять российских пар. Ещё одна пара заявлена в резерв, сообщает пресс-служба ВФВ.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России