Парубец из «Уралочки» стала лучшим бомбардиром 16-го тура ЧР, набрав 32 очка
Самой результативной волейболисткой 16-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги стала Ксения Парубец из «Уралочки-НТМК», набравшая 32 очка в матче с «Протоном» (2:3), сообщает
пресс-служба ВФВ.
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Первенство по очкам, набранным на блоке, поделили две волейболистки московского «Динамо» Майя Поляк и Ирина Фетисова, по 7 раз отличившиеся во встрече с «Енисеем» (3:1). Пять эйсов в матче с казанским «Динамо» (3:0) выполнила Олеся Шаравская из «Сахалина».
Бомбардиры
32 — Парубец («Уралочка-НТМК»)
24 — Уаттара («Протон»)
22 — Макарова («Протон»)
18 — Гончарова («Динамо» Москва)
17 — Щербань («Динамо» Москва).
Блок
7 — Поляк («Динамо» Москва)
7 — Фетисова («Динамо» Москва)
6 — Гендель («Динамо» Краснодар)
5 — Гончарова («Сахалин»)
5 — Полякова («Ленинградка»).
Подача
5 — Шаравская («Сахалин»)
4 — Киселева («Метар»)
3 — Бабешина («Уралочка-НТМК»)
3 — Курило («Уралочка-НТМК»).
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