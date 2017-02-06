Российские пляжники стартуют в Мировом туре FIVB
С 7 по 12 февраля в
Форт-Лодердейле (США) пройдут первые в сезоне-2017 соревнования Мирового тура FIVB по пляжному волейболу. В них примут участие пять российских пар. Ещё одна пара заявлена в резерв, сообщает пресс-служба ВФВ.
Мужчины
Вячеслав Красильников — Никита Лямин — с группового этапа
Олег Стояновский — Артём Ярзуткин — с группового этапа
Игорь Величко — Максим Сиволап — с квалификации
Руслан Быканов — Григорий Гончаров — резерв
Женщины
Анастасия Барсук — Евгения Уколова — с группового этапа
Екатерина Бирлова — Надежда Макрогузова — с квалификации.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter