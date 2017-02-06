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6 февраля 2017, 21:45 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Российские пляжники стартуют в Мировом туре FIVB

С 7 по 12 февраля в Форт-Лодердейле (США) пройдут первые в сезоне-2017 соревнования Мирового тура FIVB по пляжному волейболу. В них примут участие пять российских пар. Ещё одна пара заявлена в резерв, сообщает пресс-служба ВФВ.

Мужчины
Вячеслав Красильников — Никита Лямин — с группового этапа
Олег Стояновский — Артём Ярзуткин — с группового этапа
Игорь Величко — Максим Сиволап — с квалификации
Руслан Быканов — Григорий Гончаров — резерв

Женщины
Анастасия Барсук — Евгения Уколова — с группового этапа
Екатерина Бирлова — Надежда Макрогузова — с квалификации.
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Бахтыгуль Самаликова: Игры против классиков на пляже не люблю

Бахтыгуль Самаликова: Игры против классиков на пляже не люблю

Бахтыгуль Самаликова — суперсенсация последней трансферной компании усть-каменогорского «Алтая». На уровне классического волейбола у неё, конечно, достижений нет. Но как представительница пляжного волейбола Самаликова — эталон того, к чему стоит стремиться в карьере. В Казахстане пары с участием Бахтыгуль проигрывают только суперзвёздным Машковой и Цымбаловой, а проигрывать столь сыгранной и опытной паре не стыдно никому. А вот как у неё складываются дела в неродной стихии игры в зале?
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