Гливенко, Бусел и Мороз — лучшие в 18-м туре мужской Суперлиги
Самым результативным игроком 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал диагональный краснодарского «Динамо» Богдан Гливенко, набравший 32 очка в матче с «НОВОЙ» (2:3).
В той же встрече центральный блокирующий «НОВЫ» Сергей Бусел набрал 9 очков на блоке. Диагональный «Урала» Павел Мороз отличился на подаче, сделав 4 эйса в матче с «Динамо-ЛО» (3:1), сообщает
Бомбардиры
32 — Гливенко («Динамо» Краснодар)
26 — Полетаев («Кузбасс»)
25 — Савин («Локомотив»)
24 — Васильев («Нефтяник»)
22 — Аскеров («Газпром-Югра»)
21 — Клюка («ФАКЕЛ»)
20 — Мороз («Урал»).
Блок
9 — Бусел («НОВА»)
7 — Сафонов («Газпром-Югра»)
6 — Червяков («Локомотив»)
6 — Щербаков («Кузбасс»)
5 — Куркаев («Локомотив»)
Подача
4 — Мороз («Урал)
3 — Васильев («Нефтяник»)
3 — Волков («Факел»)
3 — Вольвич («Зенит»)
3 — Гранкин («Динамо» Москва)
3 — Ковалев («Динамо-ЛО»)
3 — Леон («Зенит»)
3 — Михайлов («Зенит»)
3 — Мусэрский («Белогорье»)
3 — Остапенко («Динамо» Москва)
3 — Панков («Кузбасс»).
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