Московское «Динамо» одержало победу над «Югрой-Самотлор» в ЧР по волейболу

«Динамо» одержало 15-ю победу в национальном первенстве, сохранив за собой вторую строчку в турнирной таблице. Гости потерпели 13-е поражение и располагаются на 12-м месте. Матч этих соперников в первом круге завершился победой «Динамо» в четырёх партиях.



Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 18-й тур



«Динамо» (Москва) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:20, 25:22, 32:30).