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5 февраля 2017, 21:09 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» одержало победу над «Югрой-Самотлор» в ЧР по волейболу

В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги московское «Динамо» на своей площадке в трёх партиях одолело «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.

«Динамо» одержало 15-ю победу в национальном первенстве, сохранив за собой вторую строчку в турнирной таблице. Гости потерпели 13-е поражение и располагаются на 12-м месте. Матч этих соперников в первом круге завершился победой «Динамо» в четырёх партиях.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 18-й тур

«Динамо» (Москва) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:20, 25:22, 32:30).
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