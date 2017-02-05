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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28669730/
5 февраля 2017, 20:45 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Урал» на выезде обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги уфимский «Урал» в гостях в четырёх партиях победил «Динамо-ЛО» со счётом 3:1.

«Урал» с 11 победами в активе занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства. «Динамо-ЛО» потерпело 11-е поражение и располагается на 9-й строчке. В первом круге «Уралу» хватило трёх партий для победы над тем же соперником.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 18-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Урал» (Уфа) — 1:3 (23:25, 17:25, 25:18, 19:25).
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