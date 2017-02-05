Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28669520/
5 февраля 2017, 20:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Белогорье» во второй раз обыграло «Енисей» в чемпионате России по волейболу

В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги белгородское «Белогорье» на своей площадке в трёх партиях обыграло красноярский «Енисей» со счётом 3:0.

«Белогорье» одержало 12-ю победу в текущем национальном первенстве, «Енисей» потерпел 12-е поражение. В матче первого круга белгородцы также победили красноярцев в трёх сетах.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 18-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:14).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России