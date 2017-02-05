«Белогорье» во второй раз обыграло «Енисей» в чемпионате России по волейболу
В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги белгородское «Белогорье» на своей площадке в трёх партиях обыграло красноярский «Енисей» со счётом 3:0.
«Белогорье» одержало 12-ю победу в текущем национальном первенстве, «Енисей» потерпел 12-е поражение. В матче первого круга белгородцы также победили красноярцев в трёх сетах.
Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 18-й тур
«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:14).
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