«ФАКЕЛ» лишь на тай-брейке одолел «Нефтяник» в ЧР по волейболу
В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новоурегойский «ФАКЕЛ» на своей площадке только на
тай-брейке одолел оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:2.
«ФАКЕЛ» одержал десятую победу в текущем национальном первенстве, «Нефтяник» потерпел 17-е поражение. В матче первого круга новоуренгойские волейболисты взяли верх над оренбуржцами в трёх партиях.
Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 18-й тур
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:2 (22:25, 25:18, 27:29, 29:27, 15:7).
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