«НОВА» взяла реванш у краснодарского «Динамо» в ЧР по волейболу
Волейболисты «НОВЫ» из Новокуйбышевска на своей площадке на
тай-брейке взяли верх над краснодарским «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
Матч соперников в первом круге завершился единственной на данный момент победой
Для «НОВЫ» сегодняшняя победа стала восьмой в сезоне (пятой, одержанной на тай-брейке).
Чемпионат России по волейболу. Суперлига. Мужчины. 18-й тур
«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (23:25, 25:17, 26:28, 25:16, 15:9).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter