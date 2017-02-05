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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28669195/
5 февраля 2017, 19:20 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«НОВА» взяла реванш у краснодарского «Динамо» в ЧР по волейболу

Волейболисты «НОВЫ» из Новокуйбышевска на своей площадке на тай-брейке взяли верх над краснодарским «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

Матч соперников в первом круге завершился единственной на данный момент победой бело-голубых в текущем национальном первенстве. Любопытно, что тоже в пятой партии.

Для «НОВЫ» сегодняшняя победа стала восьмой в сезоне (пятой, одержанной на тай-брейке).

Чемпионат России по волейболу. Суперлига. Мужчины. 18-й тур

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (23:25, 25:17, 26:28, 25:16, 15:9).
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