«НОВА» взяла реванш у краснодарского «Динамо» в ЧР по волейболу

Матч соперников в первом круге завершился единственной на данный момент победой бело-голубых в текущем национальном первенстве. Любопытно, что тоже в пятой партии.



Для «НОВЫ» сегодняшняя победа стала восьмой в сезоне (пятой, одержанной на тай-брейке).



Чемпионат России по волейболу. Суперлига. Мужчины. 18-й тур



«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (23:25, 25:17, 26:28, 25:16, 15:9).