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4 февраля 2017, 17:58 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» второй раз в ЧР по волейболу обыграло «Енисей»

В матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги московское «Динамо» в четырёх партиях одержало победу над «Енисеем» из Красноярска.

Для лидирующих в турнирной таблице национального первенства столичных бело-голубых победа стала уже 14-й в 16 матчах. У красноярских волейболисток москвички в первом круге выиграли на тай-брейке.

«Енисей» с 8 победами и 8 поражениями располагается на пятой строчке в таблице чемпионата страны.

Чемпионат России по волейболу. Женщины. Суперлига. 16-й тур

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:19).
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