Московское «Динамо» второй раз в ЧР по волейболу обыграло «Енисей»
В матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги московское «Динамо» в четырёх партиях одержало победу над «Енисеем» из Красноярска.
Для лидирующих в турнирной таблице национального первенства столичных
«Енисей» с 8 победами и 8 поражениями располагается на пятой строчке в таблице чемпионата страны.
Чемпионат России по волейболу. Женщины. Суперлига. 16-й тур
«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:19).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter