Московское «Динамо» второй раз в ЧР по волейболу обыграло «Енисей»

Для лидирующих в турнирной таблице национального первенства столичных бело-голубых победа стала уже 14-й в 16 матчах. У красноярских волейболисток москвички в первом круге выиграли на тай-брейке.



«Енисей» с 8 победами и 8 поражениями располагается на пятой строчке в таблице чемпионата страны.



Чемпионат России по волейболу. Женщины. Суперлига. 16-й тур



«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:19).