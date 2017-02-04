Волейболистки «Протона» на выезде обыграли «Уралочку-НТМК» в матче чемпионата России
Волейболистки саратовского «Протона» на выезде обыграли екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» в матче 16-го тура чемпионата России.
Субботняя игра в Нижнем Тагиле завершилась со счетом 3−2 (25:20, 14:25, 16:25, 25:17, 16:14) в пользу «Протона».
Результаты параллельных игр:
«Динамо (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3−1,
«Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0−3.
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