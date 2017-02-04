«Ленинградка» в гостях победила «Метар» в 16-м туре женского чемпионата России

Подопечные Александра Кашина добились пятой победы в 16 встречах, а коллектив Дмитрия Дьякова потерпел 14-е поражение.



В следующем туре петербурженки на выезде сыграют с московским «Динамо», а уральская команда в гостях встретится с «Сахалином».



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16-й тур



«Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (23:25, 18:25, 22:25).