«Ленинградка» в гостях победила «Метар» в 16-м туре женского чемпионата России
«Ленинградка» в 16-м туре женского чемпионата России на выезде переиграла челябинский «Метар» со счётом 3:0.
Подопечные Александра Кашина добились пятой победы в 16 встречах, а коллектив Дмитрия Дьякова потерпел 14-е поражение.
В следующем туре петербурженки на выезде сыграют с московским «Динамо», а уральская команда в гостях встретится с «Сахалином».
Женщины. Чемпионат России. Суперлига
16-й тур
«Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (23:25, 18:25, 22:25).
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