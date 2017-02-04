Волейболистки «Эджзаджибаши» проиграли «Фенербахче», Кошелева набрала 22 очка

Стамбульское дерби, прошедшее в субботу, завершилось со счетом 3−2 (25:21, 18:25, 25:20, 23:25, 16:14) в пользу «Фенербахче». «Эджзаджибаши» от поражения не спасла даже результативная игра Кошелевой, которая набрала в матче 22 очка.

После этого поражения команда россиянки пропустила вперед себя «Фенербахче» в турнирной таблице чемпионата страны, отойдя со второго на третье место. В активе «Эджзаджибаши» 32 очка после 14 матчей, у «Фенера» — 34 очка. Лидирует в чемпионате Турции «Вакыфбанк» с 38 очками после 13 игр.