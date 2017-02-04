Итальянец Мотта возглавил мужскую сборную Швейцарии
Итальянец Марио Мотта назначен на пост главного тренера мужской сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт федерации волейбола Швейцарии.
57-летний специалист с 2012 года до конца сезона-2015/16 возглавлял «Лугано», вместе с которым стал трёхкратным чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Кроме того, Мотта работал помощником главного тренера мужской сборной Италии.
Сборная Швейцарии в мае начнёт подготовку к квалификации чемпионата мира и Универсиаде-2017.
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