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4 февраля 2017, 12:20 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Итальянец Мотта возглавил мужскую сборную Швейцарии

Итальянец Марио Мотта назначен на пост главного тренера мужской сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт федерации волейбола Швейцарии.

57-летний специалист с 2012 года до конца сезона-2015/16 возглавлял «Лугано», вместе с которым стал трёхкратным чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кроме того, Мотта работал помощником главного тренера мужской сборной Италии.

Сборная Швейцарии в мае начнёт подготовку к квалификации чемпионата мира и Универсиаде-2017.
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