Итальянец Мотта возглавил мужскую сборную Швейцарии

57-летний специалист с 2012 года до конца сезона-2015/16 возглавлял «Лугано», вместе с которым стал трёхкратным чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка и Суперкубка страны.



Кроме того, Мотта работал помощником главного тренера мужской сборной Италии.



Сборная Швейцарии в мае начнёт подготовку к квалификации чемпионата мира и Универсиаде-2017.