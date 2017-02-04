«Сахалин» дома разгромил казанское «Динамо» в 16-м туре женской Суперлиги

Подопечные Константина Приходько одержали четвёртую победу в 16 встречах, а команда Ришата Гилязутдинова потерпела четвёртое поражение.



В следующем туре дальневосточные волейболистки сыграют с челябинским «Метаром», а коллектив из Татарстана встретится с «Заречьем-Одинцово».



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16-й тур



«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо» (Казань) — 3:0 (25:7, 25:12, 25:20).