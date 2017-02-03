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3 февраля 2017, 21:49 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» в чемпионате России

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Волейболистки краснодарского «Динамо» победили подмосковное «Заречье-Одинцово» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Краснодаре, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:18, 25:19) в пользу хозяек площадки.

Краснодарское «Динамо» в следующем туре 14 февраля на выезде сыграет с саратовским «Протоном», а «Заречье-Одинцово» 12 февраля примет казанское «Динамо».

Волейболисты краснодарского «Динамо» 28 января бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам клуба, а днем позже по той же причине уже волейболистки краснодарского «Динамо» не вышли на игру суперлиги с казанским «Динамо». По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко, задолженность клуба только по зарплате составляет 275 миллионов рублей. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко 1 февраля сообщил, что общался с губернатором края Вениамином Кондратьевым, который заверил, что решение всех вопросов по краснодарскому «Динамо» будет найдено.
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