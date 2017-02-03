Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» в чемпионате России

Встреча, состоявшаяся в четверг в Краснодаре, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:18, 25:19) в пользу хозяек площадки.

Краснодарское «Динамо» в следующем туре 14 февраля на выезде сыграет с саратовским «Протоном», а «Заречье-Одинцово» 12 февраля примет казанское «Динамо».