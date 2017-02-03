Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» в чемпионате России
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Волейболистки краснодарского «Динамо» победили подмосковное «Заречье-Одинцово» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Краснодаре, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:18, 25:19) в пользу хозяек площадки.
Краснодарское «Динамо» в следующем туре 14 февраля на выезде сыграет с саратовским «Протоном», а «Заречье-Одинцово» 12 февраля примет казанское «Динамо».
Волейболисты краснодарского «Динамо» 28 января бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам клуба, а днем позже по той же причине уже волейболистки краснодарского «Динамо» не вышли на игру суперлиги с казанским «Динамо». По словам
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter