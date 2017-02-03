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3 февраля 2017, 15:09 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

На матч с «НОВОЙ» отправятся всего 8 игроков краснодарского «Динамо»

5 февраля в Самаре состоится матч 18-го тура мужской Суперлиги между новокуйбышевской «НОВОЙ» и краснодарским «Динамо».

Официальный сайт «Динамо» сообщает, что на эту игру отправятся всего восемь волейболистов команды.

В середине января стало известно, что клуб задолжал игрокам женской и мужской команд зарплату за семь месяцев. 28 января волейболисты «Динамо» бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем». 29 января на встречу с казанскими одноклубницами не вышли игроки женской команды краснодарского «Динамо».
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