«Берлин» стал лидером группы В мужской Лиги чемпионов, обыграв «Дуклу»
«Берлин» в четвёртом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке уверенно переиграл чешскую «Дуклу» со счётом 3:0.
Немецкая команда одержала третью победу в четырёх встречах, а коллектив из Либереца потерпел четвёртое поражение кряду.
В следующем туре «Берлин» 14 февраля примет польскую «Ресовию», а «Дукла» 15 февраля дома сыграет с итальянским «Любе Чивитанова».
Мужчины. Лига чемпионов
Группа В. 4-й тур
«Берлин» (Германия) — «Дукла» (Чехия) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:19).
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