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3 февраля 2017, 0:06 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Берлин» стал лидером группы В мужской Лиги чемпионов, обыграв «Дуклу»

«Берлин» в четвёртом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке уверенно переиграл чешскую «Дуклу» со счётом 3:0.

Немецкая команда одержала третью победу в четырёх встречах, а коллектив из Либереца потерпел четвёртое поражение кряду.

В следующем туре «Берлин» 14 февраля примет польскую «Ресовию», а «Дукла» 15 февраля дома сыграет с итальянским «Любе Чивитанова».

Мужчины. Лига чемпионов
Группа В. 4-й тур

«Берлин» (Германия) — «Дукла» (Чехия) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:19).
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