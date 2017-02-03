«Берлин» стал лидером группы В мужской Лиги чемпионов, обыграв «Дуклу»

Немецкая команда одержала третью победу в четырёх встречах, а коллектив из Либереца потерпел четвёртое поражение кряду.



В следующем туре «Берлин» 14 февраля примет польскую «Ресовию», а «Дукла» 15 февраля дома сыграет с итальянским «Любе Чивитанова».



Мужчины. Лига чемпионов

Группа В. 4-й тур



«Берлин» (Германия) — «Дукла» (Чехия) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:19).