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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28645769/
2 февраля 2017, 23:44 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная России сыграет в группе с Италией, Польшей и Болгарией на ЧЕ U19

В Дьёре (Венгрия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы среди волейболистов не старше 19 лет, который пройдёт с 22 по 30 апреля.

Сборная России попала в группу I, где сыграет с командами Венгрии, Польши, Болгарии, Италии и Бельгии. Все встречи этого секстета пройдут в Дьёре.

В группе II в Пухове (Словакия) выступят местные игроки, а также волейболисты из Румынии, Турции, Финляндии, Франции и Чехии.

Шесть лучших сборных по итогам соревнований представят Европу на чемпионате мира U19, который состоится в августе в Бахрейне.
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