Сборная России сыграет в группе с Италией, Польшей и Болгарией на ЧЕ U19

Сборная России попала в группу I, где сыграет с командами Венгрии, Польши, Болгарии, Италии и Бельгии. Все встречи этого секстета пройдут в Дьёре.



В группе II в Пухове (Словакия) выступят местные игроки, а также волейболисты из Румынии, Турции, Финляндии, Франции и Чехии.



Шесть лучших сборных по итогам соревнований представят Европу на чемпионате мира U19, который состоится в августе в Бахрейне.