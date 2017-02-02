Сборная России сыграет в группе с Италией, Польшей и Болгарией на ЧЕ U19
В Дьёре (Венгрия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы среди волейболистов не старше 19 лет, который пройдёт с 22 по 30 апреля.
Сборная России попала в группу I, где сыграет с командами Венгрии, Польши, Болгарии, Италии и Бельгии. Все встречи этого секстета пройдут в Дьёре.
В группе II в Пухове (Словакия) выступят местные игроки, а также волейболисты из Румынии, Турции, Финляндии, Франции и Чехии.
Шесть лучших сборных по итогам соревнований представят Европу на чемпионате мира U19, который состоится в августе в Бахрейне.
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