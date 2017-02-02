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Интриги в назначении рулевых национальных команды не было никакой. Шляпников, Кузюткин и Ушаков еще 20 января были рекомендованы на свои должности экспертным советом ВФВ. И оба специалиста, после вступления в должность, заявили, что будут омолаживать команды.

«ПРИВЕДУ СВОИХ ИЗ МОЛОДЕЖКИ»

До назначения Сергей Шляпников руководил юниорской и молодежной сборными. При этом довольно успешно: с юниорами выиграл чемпионат мира 1999 года, и дважды становился чемпионом Европы в 1999 и 2003 году. С молодежкой он выиграл серебро первенства планеты в 2001 и золото в 2011 году, а так же стал четырехкратным чемпионом Европы. Есть в его копилке и победа в домашней Универсиаде-2013 в Казани. На клубном уровне в последнее время руководил краснодарским «Динамо», но полгода назад покинул команду. После утверждения, новый главный тренер сборной заявил, что первым делом ему предстоит выяснить физическое состояние игроков:

— Будем взаимодействовать с клубами, общаться с игроками. Нужно выяснить функциональное состояние и здоровье игроков, потому что ребята плотно работали в последние годы, у них накопились травмы, которые надо залечить, — рассказал Шляпников.

Специалист отметил, что главная задача — омоложение состава. Некоторых волейболистов из молодежной сборной, с которой знаком не понаслышке, он намерен привлечь в ближайшее время:

— Я хорошо знаю нашу молодежь и понимаю, кто из них может нам помочь, — заявил тренер. — Например Диму Ковалева, который прошел со мной путь и в юношеской и в молодежной команде. Дадим возможность проявить себя Максиму Михайлову после того, как он залечит свои травмы. Есть еще около десяти перспективных игроков в обойме. Все они со временем получат свой шанс. Должна быть преемственность и молодежь будет играть плечом к плечу с опытными игроками.

КОМАНДА НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Наставник женской сборной Владимир Кузюткин уверен, что совместная работа с Константином Ушаковым должна получиться плодотворной. Причем для обеих сторон.

— Когда мне предложили Ушакова в помощники, я не возражал, — рассказал Кузюткин. — Считаю, это правильное решение. Буду только рад, если он сможет чему-то научиться у меня.

Кузюткин уже руководил сборной России в 2010 году, и команда под его началом команда выиграла золото чемпионата мира. В сезоне 2014−2015 он возглавлял сборную Болгарии и сумел пробиться со своими подопечными в финальную часть чемпионата Европы-2015. Ушаков — главный тренер многострадального краснодарского «Динамо», которое сейчас тонет в волне финансовых проблем.

Как и мужскую сборную, женский коллектив планируется обновлять. По словам нового тренера, назревший кризис можно решить только благодаря привлечению в команду молодых игроков:

— Иногда наступают кризисы, но я вижу перспективу, — сказал Кузюткин. — Главное, чтобы было время. Все хотят получить результат прямо сейчас, но чтобы создать команду, требуется время. Сборная Бразилии играет практически без изменения состава десять лет. Мы же всегда создаем команду на три-четыре года. Прошли Олимпийские игры и, мне кажется, нужно задуматься, как нам создать команду на десять лет. Вижу в этом главную свою задачу. Будем омолаживать состав, чтобы молодые учились у опытных игроков, на которых я тоже, безусловно рассчитываю.

В заседании президиум ВФВ участвовал заслуженный тренер СССР и России, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и семикратный чемпион Европы Николай Карполь. По его мнению, будущее у обеих команд есть, и оно совсем не туманное.

— Пройдет время и увидим, что из этого получится, — заявил Карполь. — Хочется верить, что игроки будут расти в сборной. Нужно, чтобы волейболистов не только собирали по разным странам и клубам, а растили. Тогда у нас будут сильные команды.