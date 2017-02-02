Курс — на омоложение
Сегодня президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) утвердил тренеров обеих сборных России. С мужчинами будет работать Сергей Шляпников, а женскую команду возглавит тандем Владимира Кузюткина и Константина Ушакова.
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Интриги в назначении рулевых национальных команды не было никакой. Шляпников, Кузюткин и Ушаков еще 20 января были рекомендованы на свои должности экспертным советом ВФВ. И оба специалиста, после вступления в должность, заявили, что будут омолаживать команды.
«ПРИВЕДУ СВОИХ ИЗ МОЛОДЕЖКИ»
До назначения Сергей Шляпников руководил юниорской и молодежной сборными. При этом довольно успешно: с юниорами выиграл чемпионат мира 1999 года, и дважды становился чемпионом Европы в 1999 и 2003 году. С молодежкой он выиграл серебро первенства планеты в 2001 и золото в 2011 году, а так же стал четырехкратным чемпионом Европы. Есть в его копилке и победа в домашней Универсиаде-2013 в Казани. На клубном уровне в последнее время руководил краснодарским «Динамо», но полгода назад покинул команду. После утверждения, новый главный тренер сборной заявил, что первым делом ему предстоит выяснить физическое состояние игроков:
— Будем взаимодействовать с клубами, общаться с игроками. Нужно выяснить функциональное состояние и здоровье игроков, потому что ребята плотно работали в последние годы, у них накопились травмы, которые надо залечить, — рассказал Шляпников.
Специалист отметил, что главная задача — омоложение состава. Некоторых волейболистов из молодежной сборной, с которой знаком не понаслышке, он намерен привлечь в ближайшее время:
— Я хорошо знаю нашу молодежь и понимаю, кто из них может нам помочь, — заявил тренер. — Например Диму Ковалева, который прошел со мной путь и в юношеской и в молодежной команде. Дадим возможность проявить себя Максиму Михайлову после того, как он залечит свои травмы. Есть еще около десяти перспективных игроков в обойме. Все они со временем получат свой шанс. Должна быть преемственность и молодежь будет играть плечом к плечу с опытными игроками.
КОМАНДА НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Наставник женской сборной Владимир Кузюткин уверен, что совместная работа с Константином Ушаковым должна получиться плодотворной. Причем для обеих сторон.
— Когда мне предложили Ушакова в помощники, я не возражал, — рассказал Кузюткин. — Считаю, это правильное решение. Буду только рад, если он сможет
Кузюткин уже руководил сборной России в 2010 году, и команда под его началом команда выиграла золото чемпионата мира. В сезоне 2014−2015 он возглавлял сборную Болгарии и сумел пробиться со своими подопечными в финальную часть чемпионата Европы-2015. Ушаков — главный тренер многострадального краснодарского «Динамо», которое сейчас тонет в волне финансовых проблем.
Как и мужскую сборную, женский коллектив планируется обновлять. По словам нового тренера, назревший кризис можно решить только благодаря привлечению в команду молодых игроков:
— Иногда наступают кризисы, но я вижу перспективу, — сказал Кузюткин. — Главное, чтобы было время. Все хотят получить результат прямо сейчас, но чтобы создать команду, требуется время. Сборная Бразилии играет практически без изменения состава десять лет. Мы же всегда создаем команду на
В заседании президиум ВФВ участвовал заслуженный тренер СССР и России, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и семикратный чемпион Европы Николай Карполь. По его мнению, будущее у обеих команд есть, и оно совсем не туманное.
— Пройдет время и увидим, что из этого получится, — заявил Карполь. — Хочется верить, что игроки будут расти в сборной. Нужно, чтобы волейболистов не только собирали по разным странам и клубам, а растили. Тогда у нас будут сильные команды.
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