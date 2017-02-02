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2 февраля 2017, 22:01 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Трентино» сделал первый шаг на пути к четвертьфиналу Кубка ЕКВ

Итальянский «Трентино» в первом матче 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ на выезде переиграл финский «Валепа» со счётом 3:0.

Самым результативным игроком встречи стал Тине Урнаут, набравший 16 очков. Ответный матч пройдёт в Тренто 15 февраля.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале соревнований сыграет либо с итальянской «Пьяченцей», либо с сербской «Воеводиной».

Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/8 финала. Первый матч

«Валепа» (Финляндия) — «Трентино» (Италия) — 0:3 (23:25, 28:30, 18:25).
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