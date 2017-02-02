«Трентино» сделал первый шаг на пути к четвертьфиналу Кубка ЕКВ
Итальянский «Трентино» в первом матче 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ на выезде переиграл финский «Валепа» со счётом 3:0.
Самым результативным игроком встречи стал Тине Урнаут, набравший 16 очков. Ответный матч пройдёт в Тренто 15 февраля.
Победитель этого противостояния в четвертьфинале соревнований сыграет либо с итальянской «Пьяченцей», либо с сербской «Воеводиной».
Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/8 финала. Первый матч
«Валепа» (Финляндия) — «Трентино» (Италия) — 0:3 (23:25, 28:30, 18:25).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter