«Галатасарай» пробился в четвертьфинал мужского Кубка вызова
Турецкий «Галатасарай» в ответном матче 1/8 финала мужского Кубка вызова на своей площадке в трёх упорных партиях переиграл португальский «Фонте Баштарду».
В первой встрече команда из Стамбула также была сильнее со счётом 3:0.
В четвертьфинале «Галатасарай» встретится с израильским «Маккаби» из
Мужчины. Кубок вызова. 1/8 финала. Ответный матч
«Галатасарай» (Турция) — «Фонте Баштарду» (Португалия) — 3:0 (28:26, 25:22, 25:23).
Первый матч: 3:0.
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