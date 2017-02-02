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2 февраля 2017, 21:01 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Галатасарай» пробился в четвертьфинал мужского Кубка вызова

Турецкий «Галатасарай» в ответном матче 1/8 финала мужского Кубка вызова на своей площадке в трёх упорных партиях переиграл португальский «Фонте Баштарду».

В первой встрече команда из Стамбула также была сильнее со счётом 3:0.

В четвертьфинале «Галатасарай» встретится с израильским «Маккаби» из Тель-Авива, победившим чешский «Жихострой».

Мужчины. Кубок вызова. 1/8 финала. Ответный матч

«Галатасарай» (Турция) — «Фонте Баштарду» (Португалия) — 3:0 (28:26, 25:22, 25:23).

Первый матч: 3:0.
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