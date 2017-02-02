Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28644022/
2 февраля 2017, 20:02 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Женская сборная России по волейболу начнет подготовку к отбору на ЧМ 5 мая

Женская сборная России по волейболу 5 мая приступит к работе на подготовительном сборе перед выступлением на отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Константин Ушаков.

Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в четверг утвердил Владимира Кузюткина на посту главного тренера женской сборной России, а Ушакова — на посту старшего тренера. Второй отборочный раунд чемпионата мира-2018, в котором россиянки сыграют со сборными Хорватии, Венгрии, Греции, Австрии и Грузии, пройдет с 30 мая по 4 июня 2017 года.

«Фронт работы в сборной России огромный. Нам надо начинать работать с первого же турнира и выходить на чемпионат мира. Тяжелая задача, но выполнимая. 3—4 мая женская сборная России соберется на медобследование, и с 5 числа начнется работа на сборе. Все-таки через три недели уже начнется отборочный турнир на чемпионат мира», — сказал Ушаков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя