Женская сборная России по волейболу начнет подготовку к отбору на ЧМ 5 мая

Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в четверг утвердил Владимира Кузюткина на посту главного тренера женской сборной России, а Ушакова — на посту старшего тренера. Второй отборочный раунд чемпионата мира-2018, в котором россиянки сыграют со сборными Хорватии, Венгрии, Греции, Австрии и Грузии, пройдет с 30 мая по 4 июня 2017 года.

«Фронт работы в сборной России огромный. Нам надо начинать работать с первого же турнира и выходить на чемпионат мира. Тяжелая задача, но выполнимая. 3—4 мая женская сборная России соберется на медобследование, и с 5 числа начнется работа на сборе. Все-таки через три недели уже начнется отборочный турнир на чемпионат мира», — сказал Ушаков.