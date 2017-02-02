Женская сборная России по волейболу начнет подготовку к отбору на ЧМ 5 мая
Женская сборная России по волейболу 5 мая приступит к работе на подготовительном сборе перед выступлением на отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Константин Ушаков.
Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в четверг утвердил Владимира Кузюткина на посту главного тренера женской сборной России, а Ушакова — на посту старшего тренера. Второй отборочный раунд чемпионата мира-2018, в котором россиянки сыграют со сборными Хорватии, Венгрии, Греции, Австрии и Грузии, пройдет с 30 мая по 4 июня 2017 года.
«Фронт работы в сборной России огромный. Нам надо начинать работать с первого же турнира и выходить на чемпионат мира. Тяжелая задача, но выполнимая.
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