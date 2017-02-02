ВФВ: Оценивать работу Кузюткина и Шляпникова в сборных РФ будут после ЧМ-2018

В четверг в Москве состоялось заседание президиума ВФВ, на котором Кузюткин и Шляпников были утверждены на посты главных тренеров женской и мужской сборных России соответственно. Чемпионат мира по волейболу среди мужчин пройдет в Италии и Болгарии в сентябре 2018 года, а следом за ним состоится женский турнир в Японии.

«У нас подписаны контракты до окончания чемпионата мира 2018 года с возможностью пролонгации до Олимпиады-2020. Точкой оценки работы для одной и другой команд будет чемпионат мира. Уже сразу после него мы определимся: правильно ли мы идем к Олимпиаде, какие нюансы, какие плюсы и минусы», — сказал Шевченко.