ВФВ: Оценивать работу Кузюткина и Шляпникова в сборных РФ будут после ЧМ-2018
Точкой оценки работы для новых главных тренеров женской и мужской сборных команд России Владимира Кузюткина и Сергея Шляпникова станет чемпионат мира в 2018 году, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
В четверг в Москве состоялось заседание президиума ВФВ, на котором Кузюткин и Шляпников были утверждены на посты главных тренеров женской и мужской сборных России соответственно. Чемпионат мира по волейболу среди мужчин пройдет в Италии и Болгарии в сентябре 2018 года, а следом за ним состоится женский турнир в Японии.
«У нас подписаны контракты до окончания чемпионата мира 2018 года с возможностью пролонгации до Олимпиады-2020. Точкой оценки работы для одной и другой команд будет чемпионат мира. Уже сразу после него мы определимся: правильно ли мы идем к Олимпиаде, какие нюансы, какие плюсы и минусы», — сказал Шевченко.
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