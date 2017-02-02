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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28643484/
2 февраля 2017, 19:32 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Факела» обыграли БАТЭ-БГУ в 1/8 финала Кубка вызова

Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя обыграли белорусский БАТЭ-БГУ в 1/8 финала Кубка вызова.

Матч, прошедший в четверг в Новом Уренгое, завершился победой хозяев площадки со счетом 3−0 (25:14, 25:12, 25:21). В первой игре 18 января российский клуб в гостях также не отдал сопернику ни одного сета.

В четвертьфинале турнира с «Факелом» сыграет либо словенский «Шемпетер», либо норвежский «Викинг».
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