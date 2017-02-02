Молибога: Шляпникова нельзя назвать лучшим вариантом для сборной России по волейболу

Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в четверг утвердил Шляпникова на посту главного тренера мужской сборной России.

«Не могу сказать, что поддерживаю кандидатуру Сергея Шляпникова. На мой взгляд, это не самый лучший вариант. Возможно, в нынешних финансовых условиях для Всероссийской федерации волейбола это был самый доступный вариант из тех, что они могли выбрать», — сказал Молибога по телефону.

«Почему говорят, что Шляпников воспитал много игроков для сборной России, что у него много воспитанников? А назовите хотя бы одного его воспитанника, а не других тренеров? Он просто собрал всех лучших, и под страхом они показали свою лучшую игру. Но это не значит, что эти молодые люди, которые уже повзрослели, будут слушаться его дальше, как прежде. Да и не факт, что все приедут к нему в сборную. Мало ли можно найти поводов — то болит, другое», — отметил специалист.

По словам Молибога, он бы доверил пост главного тренера молодому специалисту, как, например, доигровщику «Белогорья» Сергею Тетюхину.

«Почему приглашение того же Тетюхина это большой риск? Если ставить перед ним задачу на Олимпийские игры-2020, то нет никакого риска. За это время можно набить шишки, нахвататься опыта. А сколько уже лет Шляпников не тренирует молодежные и юношеские команды? Минимум два года. Сейчас он больше функционер, который отчитывается за успехи, когда пашут другие. Опыта работы в мужской сборной — не с детьми, а с мужчинами — у него нет. Это не дети, а игроки, которые заработали себе на жизнь, уверены в себе и могут спросить: «Слушай, а ты кто? Ты какой клуб вчера тренировал?» — добавил специалист.