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2 февраля 2017, 17:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Кузюткин: главной задачей этого сезона является попадание на чемпионат мира

Новый главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин рассказал о первоочередных задачах, которые стоят перед ним на этом посту.

«Сейчас не лучший момент говорить о планах на будущее. Все команды после Олимпийских игр вносят коррективы, над этим работать будем и мы. Главной задачей этого сезона является попадание на чемпионат мира. Такой рубеж между Олимпийскими играми и чемпионатом мира игнорировать нельзя», — передаёт слова Кузюткина корреспондент «Чемпионата » Полина Куимова.
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