Кузюткин: главной задачей этого сезона является попадание на чемпионат мира

«Сейчас не лучший момент говорить о планах на будущее. Все команды после Олимпийских игр вносят коррективы, над этим работать будем и мы. Главной задачей этого сезона является попадание на чемпионат мира. Такой рубеж между Олимпийскими играми и чемпионатом мира игнорировать нельзя», — передаёт слова Кузюткина корреспондент «Чемпионата » Полина Куимова.