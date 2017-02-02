Шляпников: Мусэрский должен быть в сборной России, он ей просто необходим

«Не могу сказать, в каком соотношении, но молодёжь в команде однозначно будет присутствовать. Знаю ряд игроков, которые определённо могут помочь в нашей работе. Ребятам мы однозначно будем давать шанс, а только от них будет зависеть, используют они его или нет.



Такой игрок, как Мусэрский, сборной просто необходим. Он должен быть в команде, других мнений я не вижу. Это талант, который мы должны использовать для решения наших задач. Главная цель — попасть на следующие Олимпийские игры.



Сегодня выбрали только меня. В дальнейшем кандидатуры на различные направления будут обсуждаться и выбираться. Мне бы хотелось создать команду настоящих профессионалов», — передаёт слова Шляпникова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.