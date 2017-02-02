Кузюткин и Шляпников утверждены на постах тренеров женской и мужской сборных РФ

«Сегодня были выбраны тренеры сборных. Сергей Шляпников возглавил мужскую сборную, Владимир Кузюткин — женскую. Также был выбран старший тренер команды, им стал Константин Ушаков. Минимальный срок полномочий — два года.



Специалисты представили свои программы, каким видят путь в волейболе. С ними мы обсуждали планы на ближайший сезон. Всё, что касается состава сборных, будет обсуждено на следующем президиуме», — передаёт слова Ярёменко корреспондент «Чемпионата » Полина Куимова.