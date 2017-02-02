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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28642240/
2 февраля 2017, 17:09 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Кузюткин и Шляпников утверждены на постах тренеров женской и мужской сборных РФ

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко на пресс-конференции в Москве сообщил, что Владимир Кузюткин утверждён в качестве главного тренера женской сборной России, а Сергей Шляпников — главным тренером мужской команды.

«Сегодня были выбраны тренеры сборных. Сергей Шляпников возглавил мужскую сборную, Владимир Кузюткин — женскую. Также был выбран старший тренер команды, им стал Константин Ушаков. Минимальный срок полномочий — два года.

Специалисты представили свои программы, каким видят путь в волейболе. С ними мы обсуждали планы на ближайший сезон. Всё, что касается состава сборных, будет обсуждено на следующем президиуме», — передаёт слова Ярёменко корреспондент «Чемпионата » Полина Куимова.
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