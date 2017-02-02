Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборных РФ по волейболу

55-летний Шляпников является заслуженным тренером России. Приводил юниорскую сборную России к золоту на чемпионатах мира (1998) и Европы (1999, 2003), бронзовым медалям чемпионата Европы (2009). Под его руководством сборная России стала чемпионом Универсиады в Казани.

69-летний Кузюткин также является заслуженным тренером России. С национальной командой он становился победителем чемпионата мира (2010), в клубной карьере четыре раза выигрывал чемпионат Турции и один раз становился серебряным призером первенства России.

Старшим тренером женской сборной утверждён главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков.