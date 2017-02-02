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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28642064/
2 февраля 2017, 16:58 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборных РФ по волейболу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин утверждены главными тренерами мужской и женской сборных России по волейболу. Данное решение было принято в четверг на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

55-летний Шляпников является заслуженным тренером России. Приводил юниорскую сборную России к золоту на чемпионатах мира (1998) и Европы (1999, 2003), бронзовым медалям чемпионата Европы (2009). Под его руководством сборная России стала чемпионом Универсиады в Казани.

69-летний Кузюткин также является заслуженным тренером России. С национальной командой он становился победителем чемпионата мира (2010), в клубной карьере четыре раза выигрывал чемпионат Турции и один раз становился серебряным призером первенства России.

Старшим тренером женской сборной утверждён главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков.
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