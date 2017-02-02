«Кнак» победил «Халкбанк», «Любе Чивитанова» разгромил «Ресовию» в ЛЧ
Бельгийский «Кнак» в четвёртом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов уверенно переиграл турецкий «Халкбанк».
Эти команды выступают в группе Е вместе с «Белогорьем» и итальянской «Перуджей».
В группе В итальянский «Любе Чивитанова» разгромил польскую «Ресовию».
Мужчины. Лига чемпионов
Группа Е. 4-й тур
«Кнак» (Бельгия) — «Халкбанк» (Турция) — 3:0 (25:12, 31:29, 25:18)
Группа В. 4-й тур
«Любе Чивитанова» (Италия) — «Ресовия» (Польша) — 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).
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