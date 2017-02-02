«Кнак» победил «Халкбанк», «Любе Чивитанова» разгромил «Ресовию» в ЛЧ

Эти команды выступают в группе Е вместе с «Белогорьем» и итальянской «Перуджей».



В группе В итальянский «Любе Чивитанова» разгромил польскую «Ресовию».



Мужчины. Лига чемпионов



Группа Е. 4-й тур

«Кнак» (Бельгия) — «Халкбанк» (Турция) — 3:0 (25:12, 31:29, 25:18)



Группа В. 4-й тур

«Любе Чивитанова» (Италия) — «Ресовия» (Польша) — 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).