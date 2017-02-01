«Тур» в гостях одолел ПАОК, «Фенербахче» разгромил «Левски» в Кубке ЕКВ

Ответная встреча состоится 15 февраля. В этом противостоянии определяется соперник победителя пары «Газпром-Югра» (Россия) — «Карловарско» (Чехия) по четвертьфиналу. В первом матче команда Рафаэля Хабибуллина дома уступила со счётом 1:3.



В другом противостоянии турецкий «Фенербахче» в гостях разгромил болгарский «Левски».



Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/8 финала. Первые матчи



ПАОК (Греция) — «Тур» (Франция) — 2:3 (14:25, 25:23, 22:25, 25:21, 13:15)

«Левски» (Болгария) — «Фенербахче» (Турция) — 0:3 (16:25, 16:25, 17:25).