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1 февраля 2017, 23:21 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Тур» в гостях одолел ПАОК, «Фенербахче» разгромил «Левски» в Кубке ЕКВ

Французский «Тур» в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ на выезде в пяти сетах одолел греческий ПАОК.

Ответная встреча состоится 15 февраля. В этом противостоянии определяется соперник победителя пары «Газпром-Югра» (Россия) — «Карловарско» (Чехия) по четвертьфиналу. В первом матче команда Рафаэля Хабибуллина дома уступила со счётом 1:3.

В другом противостоянии турецкий «Фенербахче» в гостях разгромил болгарский «Левски».

Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/8 финала. Первые матчи

ПАОК (Греция) — «Тур» (Франция) — 2:3 (14:25, 25:23, 22:25, 25:21, 13:15)
«Левски» (Болгария) — «Фенербахче» (Турция) — 0:3 (16:25, 16:25, 17:25).
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