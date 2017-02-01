Тищенко: Комиссия атлетов FIVB не поднимала вопрос допинга, у Жибы претензий нет

В финале Олимпиады в Лондоне бразильские волейболисты уступили россиянам. Как сообщил Globoesporte, Жиба, экс-капитан бразильской команды, заявил, что семь игроков сборной России на Играх-2012 были под воздействием допинга. В своем аккаунте в Instagram Жиба заявлял, что намерен посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы обсудить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

Впоследствии Жиба в телефонном разговоре с руководством Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сказал, что его слова о желании оспорить результаты олимпийского турнира были неверно интерпретированы, а заявлений о причастности россиян к употреблению допинга он не делал. Заседание комиссии спортсменов FIVB состоялось 30 января в штаб-квартире организации в Лозанне.

«Помимо своей основной должности я ответственная за организационную работу комиссии спортсменов со стороны FIVB, я всегда в контакте со всеми членами комиссии. На прошедшем заседании этой комиссии вопросы допинга не обсуждались. Мы даже не вносили это в повестку дня, никаких оснований поднимать эти вопросы нет. Все пробы на Олимпиаде в Лондоне у сборной России были чистыми. Конечно, вопросы антидопинга будут обсуждаться всегда. Но волейбол — это не тот вид спорта, где существует проблема допинга. Мы дорожим чистым имиджем волейбола», — сказала Тищенко по телефону.