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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28632275/
1 февраля 2017, 23:15 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Тищенко: Комиссия атлетов FIVB не поднимала вопрос допинга, у Жибы претензий нет

Комиссия спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB) на своем заседании не рассматривала вопросы допинга, председатель комиссии бразилец Жиба не имеет претензий к волейболистам сборной России, сообщила агентству «Р-Спорт» заместитель директора коммерческого отдела FIVB, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Елизавета Тищенко.

В финале Олимпиады в Лондоне бразильские волейболисты уступили россиянам. Как сообщил Globoesporte, Жиба, экс-капитан бразильской команды, заявил, что семь игроков сборной России на Играх-2012 были под воздействием допинга. В своем аккаунте в Instagram Жиба заявлял, что намерен посетить штаб-квартиру FIVB, чтобы обсудить предполагаемые проблемы с допингом у российских волейболистов, донести информацию до Олимпийского комитета Бразилии и дать ход запросу о перераспределении медалей олимпийского турнира в Лондоне.

Впоследствии Жиба в телефонном разговоре с руководством Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сказал, что его слова о желании оспорить результаты олимпийского турнира были неверно интерпретированы, а заявлений о причастности россиян к употреблению допинга он не делал. Заседание комиссии спортсменов FIVB состоялось 30 января в штаб-квартире организации в Лозанне.

«Помимо своей основной должности я ответственная за организационную работу комиссии спортсменов со стороны FIVB, я всегда в контакте со всеми членами комиссии. На прошедшем заседании этой комиссии вопросы допинга не обсуждались. Мы даже не вносили это в повестку дня, никаких оснований поднимать эти вопросы нет. Все пробы на Олимпиаде в Лондоне у сборной России были чистыми. Конечно, вопросы антидопинга будут обсуждаться всегда. Но волейбол — это не тот вид спорта, где существует проблема допинга. Мы дорожим чистым имиджем волейбола», — сказала Тищенко по телефону.

«В личном разговоре со мной Жиба сказал, что общался и с ВФВ, и с Владимиром Алекно, и с волейболистами сборной России. Он сказал, что всем все разъяснил и не понимает, почему эта тема была так раздута. Из разговора с Жибой я поняла, что у него нет желания что-то расследовать, выяснять. Никаких претензий у Жибы к сборной России нет, эта тема закрыта», — добавила собеседница агентства.
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