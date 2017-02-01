«Аркас» победил «Пари Воллей», «Скра» одолела «АСХ Воллей» в мужской ЛЧ

Турки выиграли третью встречу из четырёх и занимают второе место в квартете С, где лидирует казанский «Зенит».



В другой встрече дня польская «Скра» оказалась сильнее словенского «АСХ Воллей» в четырёх партиях. Команда из Белхатува поднялась на второе место в группе D, уступая только итальянской «Модене».



Мужчины. Лига чемпионов



Группа С. 4-й тур

«Аркас» (Турция) — «Пари Воллей» (Франция) — 3:2 (25:21, 23:25, 16:25, 25:19, 23:21).



Группа D. 4-й тур

«Скра» (Польша) — «АСХ Воллей» (Словения) — 3:1 (25:17, 25:23, 20:25, 25:17).