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1 февраля 2017, 23:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Аркас» победил «Пари Воллей», «Скра» одолела «АСХ Воллей» в мужской ЛЧ

Турецкий «Аркас» в четвёртом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов дома победил французский «Пари Воллей» со счётом 3:2.

Турки выиграли третью встречу из четырёх и занимают второе место в квартете С, где лидирует казанский «Зенит».

В другой встрече дня польская «Скра» оказалась сильнее словенского «АСХ Воллей» в четырёх партиях. Команда из Белхатува поднялась на второе место в группе D, уступая только итальянской «Модене».

Мужчины. Лига чемпионов

Группа С. 4-й тур
«Аркас» (Турция) — «Пари Воллей» (Франция) — 3:2 (25:21, 23:25, 16:25, 25:19, 23:21).

Группа D. 4-й тур
«Скра» (Польша) — «АСХ Воллей» (Словения) — 3:1 (25:17, 25:23, 20:25, 25:17).
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