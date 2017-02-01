Волейболисты «Белогорья» на своей площадке уступили «Перудже» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы E, прошедшая в среду в Белгороде, завершилась со счетом 3:2 (25:19, 16:25, 24:26, 25:17, 15:11) в пользу итальянской команды. В составе «Белогорья» по 16 очков набрали Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский и Максим Жигалов.

Следующий матч в турнире «Белогорье» проведет 15 февраля в Анкаре против «Халкбанка».