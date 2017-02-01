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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28631944/
1 февраля 2017, 22:11 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» на своей площадке уступили «Перудже» в матче Лиги чемпионов

Волейболисты «Белогорья» потерпели поражение от итальянской «Перуджи» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, прошедшая в среду в Белгороде, завершилась со счетом 3:2 (25:19, 16:25, 24:26, 25:17, 15:11) в пользу итальянской команды. В составе «Белогорья» по 16 очков набрали Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский и Максим Жигалов.

Следующий матч в турнире «Белогорье» проведет 15 февраля в Анкаре против «Халкбанка».
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