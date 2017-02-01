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1 февраля 2017, 22:14 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Зираат Банкасы» вышел в ¼ финала Кубка Вызова, повторно разгромив «Единство»

Турецкий «Зираат Банкасы» в ответном матче 1/8 финала мужского Кубка вызова на своей площадке разгромил боснийский клуб «Единство Брчко», не позволив соперникам набрать более 13 очков ни в одной из партий.

В первом матче команда из Анкары также не оставила боснийцам ни шанса.

В четвертьфинале «Зираат Банкасы» сыграет либо с голландским «Драйсма Динамо», либо с английской «Полонией».

Мужчины. Кубок Вызова. 1/8 финала. Ответный матч

«Зираат Банкасы» (Турция) — «Единство Брчко» (Босния и Герцеговина) — 3:0 (25:7, 25:13, 25:9)
Первый матч: 3:0.
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