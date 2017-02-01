«Зираат Банкасы» вышел в ¼ финала Кубка Вызова, повторно разгромив «Единство»

В первом матче команда из Анкары также не оставила боснийцам ни шанса.



В четвертьфинале «Зираат Банкасы» сыграет либо с голландским «Драйсма Динамо», либо с английской «Полонией».



Мужчины. Кубок Вызова. 1/8 финала. Ответный матч



«Зираат Банкасы» (Турция) — «Единство Брчко» (Босния и Герцеговина) — 3:0 (25:7, 25:13, 25:9)

Первый матч: 3:0.